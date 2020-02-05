Новосибирск станет участником эксперимента по внедрению «умных» перекрестков

Первые перекрестки на основе искусственного интеллекта в регионах появятся в Новосибирске и Перми. Новые технологии на дорогах начнут применять в 2022 году, по всей России тестировать новинку начнут не ранее 2023 года, сообщил ТАСС вице-президент НП «Глонасс».

«Умные» перекрестки будут работать на основе данных платформы «Автодата», с помощью которой можно прогнозировать вероятность заторов и риск аварий. Анализ получаемой информации позволит системе искусственного интеллекта автоматически пропускать машины специальных и экстренных служб.

«Задача умных перекрестков - минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России. Проект будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми», - отметил Евгений Белянко.

Разработчики ожидают, что новая система позволит снизить количество аварий на перекрестках на 20-25 процентов, передает корреспондент Sibnovosti.ru.