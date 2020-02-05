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В Новосибирском зоопарке дадут потрогать домашних животных

Главная Общество
Новосибирск
15:56 5 Февраля 2020
зоопарк, директор, дети
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирский зоопарк планирует организовать на своей территории детский контактный зоопарк. Там предполагается разместить домашних животных, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это будет детский контактный зоопарк, где дети смогут наблюдать за козочками, барашками, коровками, кроликами. Такой фермерский зоопарк. Объем инвестиций в создание - около 15-20 млн руб.», - сообщил ТАСС директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» Андрей Шило.

По данным информагентства, детский контактный зоопарк - один из крупных долгосрочных инфраструктурных проектов учреждения, который будет учтен при создании генплана развития территории парка на ближайшее десятилетие.

Как писали Sibnovosti.ru, в самом конце прошлого года в Новосибирском зоопарке завершилась реконструкция вольеров для львов и тигров. В результате они стали больше в два раза. Так, площадь вольер для амурских тигров теперь составляет 950 кв. м, для львов - 680 кв. м.

Фото: pixabay.com

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