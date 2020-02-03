Цикл программ «Встречи с издателями» выйдут в новом разделе «Подкасты» на TV BRICS

Цикл просветительских программ «Встречи с издателем» стартует 4 февраля 2020 года эксклюзивно на официальном сайте Международной медиасети TV BRICS. Созданные по инициативе Гуманитарного проекта Ивана Полякова при поддержке издательства «Весь мир», видеоверсии увлекательных бесед с авторитетными гостями будут еженедельно выходить в новом разделе «Подкасты».

Автором цикла программ выступил кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир» Олег Зимарин. В студии Международной медиасети побывали ведущие эксперты в области политики, экономики, истории и философии; авторы новейших научных исследований в своих областях. Вместе с Олегом Зимариным гости обсудили свои изданные книги и проанализировали исторические и политические аспекты, ставшие канвой для академических монографий, энциклопедических изданий и публицистических произведений.

Каждую неделю по средам раздел «Подкасты» сайта Международной медиасети TV BRICS будет обновляться. Зрители смогут увидеть развернутые беседы с членом-корреспондентом РАН, доктором экономических наук Ольгой Буториной; доктором политических наук, профессором Университета Хельсинки Киммо Рентола; доктором исторических наук, руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Владимиром Согриным; политологом, профессором Кентского университета Ричардом Саквой и другими признанными экспертами в своих областях.

Первая программа будет выложена на сайте уже 4 февраля 2020 года. В ней ведущий просветительского проекта Олег Зимарин обсудит с членом-корреспондентом РАН, доктором экономических наук Ольгой Буториной ее книгу «Экономическая история евро».

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.