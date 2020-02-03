Картины алтайского художника покажут в Москве

Работы одного из первых художников-профессионалов из числа жителей коренных сибирских народов Григория Чорос-Гуркина этой зимой можно будет увидеть в Москве и Томске. В 2020 году отмечается 150-летие художника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Москве выставка пройдет 28 февраля в постпредстве Республики Алтай. Она приурочена к празднованию алтайского народного праздника Чага Байрам, сообщает официальный сайт региона.

В Томском областном художественном музее 30 января открылась выставка «Царственный Алтай». В экспозицию вошли 17 живописных произведений Григория Чорос-Гуркина, а также рисунок пером из собственных фондов музея. На сайте музея говорится, что 8 и 29 февраля театр теней «Старый чемодан» покажет спектакли по мотивам легенд и сказок Алтая.

В годы гражданской войны Григорий Чорос-Гуркин возглавлял независимое горно-алтайское правительство. Он был инициатором создания автономии для алтайцев.

Фото: официальный сайт Республики Алтай