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Картины алтайского художника покажут в Москве

Главная Общество
Новосибирск
15:43 3 Февраля 2020
музей, выставка, художники
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы одного из первых художников-профессионалов из числа жителей коренных сибирских народов Григория Чорос-Гуркина этой зимой можно будет увидеть в Москве и Томске. В 2020 году отмечается 150-летие художника, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Москве выставка пройдет 28 февраля в постпредстве Республики Алтай. Она приурочена к празднованию алтайского народного праздника Чага Байрам, сообщает официальный сайт региона.

В Томском областном художественном музее 30 января открылась выставка «Царственный Алтай». В экспозицию вошли 17 живописных произведений Григория Чорос-Гуркина, а также рисунок пером из собственных фондов музея. На сайте музея говорится, что 8 и 29 февраля театр теней «Старый чемодан» покажет спектакли по мотивам легенд и сказок Алтая.

В годы гражданской войны Григорий Чорос-Гуркин возглавлял независимое горно-алтайское правительство. Он был инициатором создания автономии для алтайцев.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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