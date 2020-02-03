Нетрезвых новосибирских водителей штрафуют реже, но сильнее

В Новосибирской области судебные приставы взыскали с нетрезвых водителей 106,1 млн руб. штрафов. Сумму назвали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Данная сумма штрафов была взыскана в рамках более 3,6 тыс. исполнительных производств, возбужденных в отношении лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, либо не выполнивших требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

Приставы отмечают, что по сравнению с 2018 годом количество поступивших на исполнение исполнительных листов о взыскании штрафов за данный вид нарушения сократилось на 23%. Тем не менее, взыскано почти на 10 млн руб. больше.

По данным регионального управления ФССП, в прошлом году в праве выезда за пределы России было временно ограничено 7,5 тыс. автовладельцев.

Фото: страница Федеральной службы судебных приставов в соцсети Facebook