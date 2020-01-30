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Платные муниципальные парковки разместят в центре Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
17:54 30 Января 2020
парковка, мэр, пилот
Автор: Sibnovosti.ru
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Сеть муниципальных платных парковок будет создана на главной транспортной магистрали Новосибирска – Красном проспекте. В тестовом режиме она должна заработать в апреле 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Платные парковки разместятся от пл. Свердлова до пл. Калинина. 13 парковок в общей сложности на 431 машино-место объединят автоматизированной информационной системой.

«Парковки разделят на две зоны, которые будут отличаться тарифом: чем дальше от центра, тем дешевле. Для обслуживания парковок установят 13 терминалов оплаты. Аппараты будут работать на солнечных батареях, они рассчитаны на сибирский климат», - уточнил пресс-центр мэрии.

По словам главы города Анатолия Локтя, в ходе ремонта Красного проспекта в 2019 году были сформированы карманы с учетом того, что здесь будет организовано платное парковочное пространство.

В настоящее время в Новосибирске функционируют шесть платных парковок на 420 машино-мест.

Фото: pixabay.com

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