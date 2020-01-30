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В Новосибирске объявлено о предстоящей записи первоклассников

Главная Общество
Новосибирск
11:52 30 Января 2020
школа, дети, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
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Запись в первые классы новосибирских школ на 2020/2021 учебный год начнется 1 февраля. В этот день соответствующая услуга на портале «Госуслуги» будет доступна с 00:00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«… В этом году в законодательство об образовании были внесены изменения: братья и сестры ребенка, уже обучающегося в школе, могут воспользоваться преимущественным правом для зачисления. В этом случае родителям необходимо предоставить в школу справку – форму №9 – о том, что дети проживают в одной семье и по одному месту жительства», - сообщает о новациях в процедуре пресс-центр мэрии.

По данным городских властей, в 2020-2021 учебном году в Новосибирские школы пойдут более 24,5 тыс. первоклассников. Это больше, чем в 2018-м (более 18 тыс.) и в 2019-м (19,5 тыс.). К началу приема документов в этом году было дополнительно создано около 3 тыс. мест, в этом году ожидается открытие школы №217 в Южно-Чемском жилмассиве.

Фото: pixabay.com

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