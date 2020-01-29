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В Республике Алтай выбрали место для Эл Ойына

Главная Общество
Новосибирск
17:32 29 Января 2020
народ, праздник, район
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Республики Алтай выбрали место для проведения праздника алтайского народа Эл Ойын. В 2020 году он состоится в урочище Ойбок Усть-Канского района, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Распоряжение о проведении праздника подписал глава региона Олег Хорохордин. Эл Ойын пойдет со 2 по 5 июля. На проведение праздничных мероприятий претендовал также Онгудайский, Кош-Агачский и Майминский районы.

«В рамках праздника проводятся соревнования по борьбе, стрельбе из лука, конному и гиревому спорту, поднятию камней, соревнованию с плеткой, алтайским шашкам и другие. Устраиваются конкурсы, костюмированные шествия, выступления артистов, выставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс национального костюма. Здесь блистают своим талантами мастера горлового пения, сказители-кайчи, виртуозы игры на шаманском бубне, комусе или топшуре. А на открытии показывают зрелищную театрализованную постановку», - говорится в сообщении на официальном сайте республики.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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