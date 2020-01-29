Новосибирские браконьеры настреляли на 21 млн рублей

Нанесенный браконьерами ущерб животному миру Новосибирской области в 2019 году превысил 21 млн руб. Итоги борьбы с незаконной охотой подвели в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Браконьеры застрелили 77 сибирских косуль, 23 лося, бурого медведя и 25 других животных. В их числе, журавль-красавка и ходулочник, занесенные в Красную книгу России.

«В минувшем году государственные охотинспекторы установили 149 случаев незаконной охоты, наказание за которые предусмотрено ст. 258 УК РФ. Информация о происшествиях передана в правоохранительные органы. Возбуждено 82 уголовных дела», - отметили в министерстве.

Объем выписанных штрафов составил 1,8 млн руб. У браконьеров конфисковали десятки единиц огнестрельного оружия и предметов лова, а также пять автомобилей и снегоход.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области