Российских туристов вывезут из Китая до 4 февраля

Все организованные российские туристы вернутся из Китая к 4 февраля. Продажи новых туров в эту страну прекращены с 24 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Причиной мер, предпринятых Ростуризмом и, по его рекомендации, туроператорами, стало распространение коронавируса 2019-nCoV.

«По уточненным данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находиться 5 604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая», - говорится в сообщении агентства.

В Ростуризме сообщили также, что к 24 января россияне забронировали 32,7 тыс. туров в Китай с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года. Теперь им предлагают альтернативные направления.

Фото: pixabay.com