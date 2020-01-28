28 января
Новосибирск
погода -6 °C
62.83
 
€ 69.23
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области приняли программу борьбы с ВИЧ-инфекцией

Главная Общество
Новосибирск
18:05 28 Января 2020
вич, программа, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирской области намерены в ближайшие три года добиться стабилизации распространения ВИЧ-инфекции, а затем и поэтапного снижения показателей заболеваемости. Об этом говорится в региональной межведомственной программе по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ был разработан министерством здравоохранения региона. Сегодня его утвердил своим постановлением губернатор Андрей Травников.  

«Проблема ВИЧ-инфекции на территории Новосибирской области остается актуальной, несмотря на незначительную тенденцию к снижению заболеваемости в последние три года. Однако по уровню заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией Новосибирская область входит в 10 самых пораженных территорий Российской Федерации», - говорится в программе о масштабе проблемы.

По данным областного минздрава, в 2019 году было зарегистрировано 3 488 случаев ВИЧ-инфекции, кумулятивное число заболевших достигло 43 310 случаев, показатель пораженности составил 1,6%. При этом показатель заболеваемости в регионе на 1 января 2020 года составил 124,9 на 100 тыс. населения, что на 8,6% ниже показателя за 2018 год. К территориям повышенного риска в документе отнесены Новосибирск и шесть сельских районов (Искитимский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Тогучинский и Черепановский).

«Эпидемический процесс распространения ВИЧ-инфекции среди населения Новосибирской области характеризуется высокой циркуляцией ВИЧ среди наиболее репродуктивной и трудоспособной его части в возрасте от 20 до 49 лет, удельный вес которой составляет 86,6% от общего числа новых случаев», - отмечается также в программе.

Ее авторы рассчитывают, что различные меры медицинского, организационного и просветительского характера позволят снизить показатель заболеваемости со 127,1 на 100 тыс. населения в 2020 году до 123,3 в 2022-м.

В начале этого года новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД переехал в здание гастроэнтерологической службы инфекционной больницы на ул. Ольги Жилиной. Теперь его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. На первом этаже для центра оборудованы отдельный вход, гардероб, медкабинет для маломобильных пациентов, регистратура и пункт выдачи препаратов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

28 Января 2020 г.
В мэрии рассмотрели концепцию ее реновации
Новости Новосибирска: Число жертв коронавируса превысило 100 человек

Число жертв коронавируса превысило 100 человек

28 Января 2020 г.
Ранее сообщалось о 2744 заболевших и 80 умерших.
Новости Новосибирска: Новосибирцы и кемеровчане попали в премьер-лигу КВН

Новосибирцы и кемеровчане попали в премьер-лигу КВН

27 Января 2020 г.
Команды отобрались по итогам фестиваля «КиВиН-2020»
Новости Новосибирска: Снегопады довели Новосибирск до чрезвычайной ситуации

Снегопады довели Новосибирск до чрезвычайной ситуации

27 Января 2020 г.
В декабре и январе выпало сверхнормативное количество осадков
Новости Новосибирска: Ростуризм призвал воздержаться от поездок к Китай

Ростуризм призвал воздержаться от поездок к Китай

25 Января 2020 г.
Операторам рекомендовано не продавать туры из-за распространения вируса
Новости Новосибирска: Участники новосибирского опроса выбрали вариант благоустройства ул. Челюскинцев

Участники новосибирского опроса выбрали вариант благоустройства ул. Челюскинцев

24 Января 2020 г.
Большинство проголосовало за пешеходную зону без парковки
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

В Китае подтвержден 571 случай пневмонии от коронавируса нового типа

23 Января 2020 г.
В провинции Хубэй скончалось 17 человек
Новости Новосибирска: Новосибирские бараки сносят для парковки

Новосибирские бараки сносят для парковки

23 Января 2020 г.
Работы ведутся на ул. Дунаевского
Новости Новосибирска: Застрелен руководитель новосибирского ЖСК «Залесский»

Застрелен руководитель новосибирского ЖСК «Залесский»

28 Января 2020 г.
Его тело обнаружили рядом с офисом кооператива
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19