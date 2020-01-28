В Новосибирской области приняли программу борьбы с ВИЧ-инфекцией

Власти Новосибирской области намерены в ближайшие три года добиться стабилизации распространения ВИЧ-инфекции, а затем и поэтапного снижения показателей заболеваемости. Об этом говорится в региональной межведомственной программе по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ был разработан министерством здравоохранения региона. Сегодня его утвердил своим постановлением губернатор Андрей Травников.

«Проблема ВИЧ-инфекции на территории Новосибирской области остается актуальной, несмотря на незначительную тенденцию к снижению заболеваемости в последние три года. Однако по уровню заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией Новосибирская область входит в 10 самых пораженных территорий Российской Федерации», - говорится в программе о масштабе проблемы.

По данным областного минздрава, в 2019 году было зарегистрировано 3 488 случаев ВИЧ-инфекции, кумулятивное число заболевших достигло 43 310 случаев, показатель пораженности составил 1,6%. При этом показатель заболеваемости в регионе на 1 января 2020 года составил 124,9 на 100 тыс. населения, что на 8,6% ниже показателя за 2018 год. К территориям повышенного риска в документе отнесены Новосибирск и шесть сельских районов (Искитимский, Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Тогучинский и Черепановский).

«Эпидемический процесс распространения ВИЧ-инфекции среди населения Новосибирской области характеризуется высокой циркуляцией ВИЧ среди наиболее репродуктивной и трудоспособной его части в возрасте от 20 до 49 лет, удельный вес которой составляет 86,6% от общего числа новых случаев», - отмечается также в программе.

Ее авторы рассчитывают, что различные меры медицинского, организационного и просветительского характера позволят снизить показатель заболеваемости со 127,1 на 100 тыс. населения в 2020 году до 123,3 в 2022-м.

В начале этого года новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД переехал в здание гастроэнтерологической службы инфекционной больницы на ул. Ольги Жилиной. Теперь его площадь составляет 1,2 тыс. кв. м. На первом этаже для центра оборудованы отдельный вход, гардероб, медкабинет для маломобильных пациентов, регистратура и пункт выдачи препаратов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области