Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

Облик пл. Маркса в левобережной части Новосибирска может радикально измениться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Концепцию ее реновации рассмотрели в мэрии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наша задача – получить в центре площади комплекс зданий, которые сформируют основные транспортные и пешеходные оси, замкнут перспективу проспекта Маркса, сформируют современный центр для отдыха горожан», – заявил на заседании архитектурно-градостроительного совета городской администрации директор ООО «Ар.Тэго» Дмитрий Суворов.

Компания является разработчиком проекта реновации.

По данным пресс-центра мэрии, площадь им. Карла Маркса должна стать пешеходной с тремя «точками притяжения». Они будут находиться возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину. Также предполагается масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2018 года началась перестройка новосибирской гостиницы «Турист». Тогда владельцы здания обещали сдать его в эксплуатацию через три года.