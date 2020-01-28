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Новосибирскую площадь Маркса предложили отдать пешеходам

Главная Общество
Новосибирск
13:03 28 Января 2020
площадь, проект, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Облик пл. Маркса в левобережной части Новосибирска может радикально измениться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Концепцию ее реновации рассмотрели в мэрии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Наша задача – получить в центре площади комплекс зданий, которые сформируют основные транспортные и пешеходные оси, замкнут перспективу проспекта Маркса, сформируют современный центр для отдыха горожан», – заявил на заседании архитектурно-градостроительного совета городской администрации директор ООО «Ар.Тэго» Дмитрий Суворов.

Компания является разработчиком проекта реновации.

По данным пресс-центра мэрии, площадь им. Карла Маркса должна стать пешеходной с тремя «точками притяжения». Они будут находиться возле гостиницы «Турист», у ГУМа и около памятника Александру Покрышкину. Также предполагается масштабное озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Как писали Sibnovosti.ru, осенью 2018 года началась перестройка новосибирской гостиницы «Турист». Тогда владельцы здания обещали сдать его в эксплуатацию через три года.

«Важно рассмотреть вопрос в комплексе, чтобы у территории появилась общая идея и замысел. Пока не все ответы найдены, через месяц вернемся к этому вопросу», – приводит пресс-центр мнение мэра Анатолия Локтя о представленной концепции.

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