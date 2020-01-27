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Новосибирцы и кемеровчане попали в премьер-лигу КВН

Главная Общество
Новосибирск
17:49 27 Января 2020
квн, фестиваль, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Две сибирские команды вошли в состав премьер-лиги КВН 2020 года. Отбор сделан по итогам международного фестиваля «КиВиН-2020», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Состав премьер-лиги опубликован на сайте КВН. Всего в перечне 24 команды. В их числе «Новосиб - Сибирское стекло» из Новосибирска и «Зеленый чемодан» из Кемерова. «КиВиН-2020» проходил в Сочи. Всего в фестивале приняло участие 477 команд.

«Зеленый чемодан» представляет Кемеровский государственный институт культуры. По данным сайта администрации Кузбасса, в 2017 году «команда стала чемпионом студенческой лиги КВН Кемерова, в 2018-м – чемпионом официальной лиги КВН «Кузбасс», в 2019-м дошла до полуфинала Международной лиги МС КВН. 

В высшей лиге КВН в этом году также выступят две сибирские команды. Это «Буряты» (Иркутск – Улан-Удэ) и «Я обиделась» (Новосибирский государственный университет).

Фото: страница команды «Зеленый чемодан» в соцсети «ВКонтакте»

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