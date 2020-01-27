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Снегопады довели Новосибирск до чрезвычайной ситуации

Главная Общество
Новосибирск
12:58 27 Января 2020
снег, чс, техника
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске в связи с обильными снегопадами ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение городской комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности подписал мэр Анатолий Локоть, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сверхнормативное количество осадков выпало в Новосибирске в декабре 2019-го и в январе 2020 года.

«Для обеспечения бесперебойной круглосуточной эксплуатации техники предприятий дорожно-эксплуатационного комплекса будет организовано привлечение дополнительной техники для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий. Также дополнительная техника будет организована для уборки и вывоза снега с мест невозможных для дальнейшего складирования и уплотнения», - сообщил пресс-центр мэрии о мерах, которые будут предприняты в связи с введением режима ЧС.

Мокрый снег и продолжительные метели ожидаются в Новосибирске сегодня и в ночь на 28 января.

Как писали Sibnovosti.ru, проблемы, вызванные снегопадами, испытывают несколько регионов Западной Сибири. Прежде всего, Алтайский край. Сегодня утром было объявлено о том, что здесь из-за метелей остаются закрытыми 10 участков автомобильных трасс.

 

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