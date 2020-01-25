25 января
Новосибирск
погода -1 °C
61.83
 
€ 68.52
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Ростуризм призвал воздержаться от поездок к Китай

Главная Общество
Новосибирск
13:58 25 Января 2020
китай, совет, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездки в Китай. Это вызвано распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гражданам РФ, уже находящимся в КНР, Ростуризм советует не покидать отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта». В свою очередь, туроператоры получили рекомендацию приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона №132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса РФ). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», - подчеркивают в Ростуризме. 

По данным «Международного радио Китая», к концу вчерашнего дня в Китае было подтверждено 1 287 случаев заражения пневмонией, при этом число летальных исходов достигло 41. 39 из них было зарегистрировано в провинции Хубэй.

Фото: сайт «Синьхуа»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Участники новосибирского опроса выбрали вариант благоустройства ул. Челюскинцев

Участники новосибирского опроса выбрали вариант благоустройства ул. Челюскинцев

24 Января 2020 г.
Большинство проголосовало за пешеходную зону без парковки
Новости Новосибирска: Новосибирский Мороз Иванович стал самым известным среди коллег

Новосибирский Мороз Иванович стал самым известным среди коллег

24 Января 2020 г.
Подготовлен рейтинг новогодних персонажей России
Новости Новосибирска: Новосибирцев предупредили об аномальном тепле

Новосибирцев предупредили об аномальном тепле

24 Января 2020 г.
Температура воздуха в выходные дни поднимется выше нуля
Новости Новосибирска: Алтайский Чага-Байрам отпразднуют 24 февраля

Алтайский Чага-Байрам отпразднуют 24 февраля

23 Января 2020 г.
Соответствующий указ подписал глава Республики Алтай Олег Хорохордин
Новости Новосибирска: Новосибирцы выбирают имя мамонту

Новосибирцы выбирают имя мамонту

23 Января 2020 г.
Скелет животного выставлен в краеведческом музее
Новости Новосибирска: Коллекторы всё больше раздражают новосибирцев

Коллекторы всё больше раздражают новосибирцев

22 Января 2020 г.
В 2019 году коллекторам выписано штрафов на 13,3 млн рублей
Новости компаний
20/01
Топ-5 фильмов, которые заставят задуматься о безопасности интернета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске планируют начать строительство кампуса в 2020 году

В Новосибирске планируют начать строительство кампуса в 2020 году

23 Января 2020 г.
Губернатор Андрей Травников выступил с отчетом перед заксобранием
Новости Новосибирска: В Новосибирске прошел предолимпийский чемпионат РФ по греко-римской борьбе

В Новосибирске прошел предолимпийский чемпионат РФ по греко-римской борьбе

20 Января 2020 г.
Новосибирец Роман Власов не принимал участие в турнире
Новости Новосибирска: Новосибирские бараки сносят для парковки

Новосибирские бараки сносят для парковки

23 Января 2020 г.
Работы ведутся на ул. Дунаевского
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19