Ростуризм призвал воздержаться от поездок к Китай

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездки в Китай. Это вызвано распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Гражданам РФ, уже находящимся в КНР, Ростуризм советует не покидать отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта». В свою очередь, туроператоры получили рекомендацию приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической ситуации.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Закона №132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса РФ). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта», - подчеркивают в Ростуризме.

По данным «Международного радио Китая», к концу вчерашнего дня в Китае было подтверждено 1 287 случаев заражения пневмонией, при этом число летальных исходов достигло 41. 39 из них было зарегистрировано в провинции Хубэй.

Фото: сайт «Синьхуа»