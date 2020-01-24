Участники новосибирского опроса выбрали вариант благоустройства ул. Челюскинцев

В Новосибирске закончилось голосование горожан по выбору благоустройства площади на ул. Челюскинцев. Предлагалось проголосовать за один из двух предварительно одобренных вариантов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Интернет-голосование было организовано мэрией Новосибирска. Предполагается, что новое благоустроенное пространство заменит существующую сегодня здесь неорганизованную парковку.

Первый вариант предполагает благоустройство площади с созданием муниципальной платной парковки на 72 машиноместа вдоль ул. Челюскинцев. Второй – формирование пешеходного озелененного пространства без парковки.

«Всего в опросе приняли участие более 5,5 тыс. человек… В пользу первого варианта благоустройства сделала свой выбор только пятая часть респондентов (22%), за второй вариант проголосовало большинство участников – 76%. Доля тех, кто не смог сделать свой выбор составила 2%», - подвели итоги процедуры в мэрии.

По данным пресс-центра городской администрации, представленные варианты являются предварительными решениями, а не итоговыми дизайн-проектами. Результат голосования будет учтен при разработке детального проекта благоустройства площади.

Фото: муниципальный портал Новосибирска