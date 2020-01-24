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Новосибирский Мороз Иванович стал самым известным среди коллег

Главная Общество
Новосибирск
14:44 24 Января 2020
новый год, дед, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
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Два новогодних сказочных персонажа из Сибири попали в число 10 самых упоминаемых в СМИ. Рейтинг составили совместно аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство АГТ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На шестом месте оказался Мороз Иванович из Новосибирской области (1 316 упоминаний в 2019 году). Топ-10 замкнул Байкальский Дед Мороз (823, на фото). В списке 30 самых упоминаемых бурятский Белый старец Сагаан Убугун, кузбасский Дед Мороз и тувинский Соок Ирей.

«Стремительно поднялся в «медиаэлиту» дедов морозов новосибирский Мороз Иванович, чей терем расположен в одном из санаториев рядом с крупнейшим городом Сибири и чье продвижение базируется как на социально-значимых мероприятиях, так и на маркетинговых программах», - отметили составители рейтинга.

«Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою известность в российских медиа за счет проведения Фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» с приглашением не только российских, но и зарубежных новогодних персонажей», - подчеркнул, в свою очередь, официальный портал Иркутской области.

Лидерами рейтинга с большим отрывом являются Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы.

Фото: официальный портал Иркутской области

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