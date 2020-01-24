Новосибирцев предупредили об аномальном тепле

В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается повышение температуры воздуха. Она достигнет отметки плюс один градус, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В связи с этим прогнозируется достаточно сложная дорожная обстановка: заторы на дорогах, гололедные явления, ухудшение видимости. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте или пересесть на общественный транспорт», - проинформировал пресс-центр мэрии.

Отдельное предупреждение адресовано любителям рыбной ловли. Власти напомнили о том, что в теплую погоду существует вероятность откола льда от кромки чистой воды.

Накануне главное управление МЧС по Новосибирской области «настоятельно рекомендовало» жителям и гостям Новосибирской области воздержаться от дальних поездок как на личном транспорте, так и на общественном. По данным синоптиков, до конца недели в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается сильный снег, усиление ветра, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы и гололед.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области