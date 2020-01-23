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Алтайский Чага-Байрам отпразднуют 24 февраля

Главная Общество
Новосибирск
18:00 23 Января 2020
новый год, указ, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый год по алтайскому лунному календарю в этом году будут праздновать 24 февраля. О соответствующем указе главы Республики Алтай Олега Хорохордина сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Горно-Алтайске праздник Чага-Байрам пройдет на центральной площади,  народным гуляниям будет предшествовать обряд благопожелания, который совершают старейшины на горе Тугая на восходе солнца. В конце декабря прошлого года на горе была открыта смотровая площадка.

«Гостей и жителей столицы региона ожидают театрализованное представление, выступление артистов и самодеятельных творческих коллективов республики, игры и состязания по национальным видам спорта, выставка народных промыслов и ремесел, а также угощение национальным блюдом кочо», - говорится в сообщении на официальном сайте республики.

Праздник был включен в календарь Национальных событий 2020 года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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