Алтайский Чага-Байрам отпразднуют 24 февраля

Новый год по алтайскому лунному календарю в этом году будут праздновать 24 февраля. О соответствующем указе главы Республики Алтай Олега Хорохордина сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Горно-Алтайске праздник Чага-Байрам пройдет на центральной площади, народным гуляниям будет предшествовать обряд благопожелания, который совершают старейшины на горе Тугая на восходе солнца. В конце декабря прошлого года на горе была открыта смотровая площадка.

«Гостей и жителей столицы региона ожидают театрализованное представление, выступление артистов и самодеятельных творческих коллективов республики, игры и состязания по национальным видам спорта, выставка народных промыслов и ремесел, а также угощение национальным блюдом кочо», - говорится в сообщении на официальном сайте республики.

Праздник был включен в календарь Национальных событий 2020 года.

Фото: официальный сайт Республики Алтай