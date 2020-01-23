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Новосибирцы выбирают имя мамонту

Главная Общество
Новосибирск
17:27 23 Января 2020
экспозиция, имя, музей
Автор: Sibnovosti.ru
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ГАУК «Новосибирский государственный краеведческий музей» предложило новосибирцам принять участие в выборе имени для нового экспоната. Это скелет шерстистого мамонта, выставленный в «мамонтовом комплексе» учреждения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Скелет самца шерстистого мамонта был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. По данным музея, это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире. В экспозиции уже есть скелет самки, которую назвали Матильдой.

Согласно установившейся традиции, все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена: мамонт Матильда, медведь Сан Саныч, носорог Сережа, бизон Степан. В музее уточнили, что направить предложения можно как в его соцсетях, так и по телефону или опустив вариант в специальном ящике в зале палеонтологической коллекции.

Фото: сайт министерства культуры Новосибирской области

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