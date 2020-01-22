Коллекторы всё больше раздражают новосибирцев

В Новосибирской области резко выросло число претензий жителей к работе коллекторов. Это следует из данных регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В 2019 году новосибирцы направили приставам 1,6 тыс. обращений. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 25%.

«Основные доводы, указанные в обращениях, касаются частоты взаимодействия кредитора с должником, кроме того, граждане жалуются на введение их в заблуждение, оказание психологического давления, совершение действий, уничижающих честь и достоинство, а также угрозы причинения вреда, поступающие от кредитора в их адрес», - отметили в пресс-службе управления.

По данным ведомства, по результатам рассмотрения обращений выявлено 289 административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ. Это втрое больше, чем в 2018-м. Общая сумма штрафов, назначенная судом правонарушителям увеличилась более чем в пять раз и достигла 13,3 млн руб.

Как уточнили в областном управлении ФССП, в государственный реестр юрлиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, включено 12 организаций с «пропиской» в Новосибирской области.

Фото: страница Федеральной службы судебных приставов в соцсети Facebook