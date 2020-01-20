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Мэр Новосибирска поручил установить 250 «умных» остановок в 2020 году

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Новосибирск
16:45 20 Января 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В этом году в Новосибирске установят 250 современных остановочных павильонов. Такую задачу на совещании в администрации города поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Оборудовать «умные» остановки будут на основании концессионных соглашений, которые необходимо заключить с предпринимателями в первом квартале текущего года. Проще говоря, это договоры о частно-государственном партнерстве, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Анатолий Локоть отметил, что работы по оснащению города современными остановками необходимо было провести уже давно – власти затянули с решением этой задачи.

«При этом я еще раз хочу подчеркнуть: мы не будем устанавливать антенны для сотовых операторов на наших столбах освещения, хотя такие запросы есть. Это уродует Новосибирск, вносит диссонанс в инфраструктуру города. У нас есть другие способы решения данной задачи. В том числе – с помощью «умных остановок», – отметил Анатолий Локоть. 

Отметим, что «умные» остановки должны быть оснащены тревожной кнопкой, Wi-Fi, устройствами для зарядки гаджетов и электронным расписанием движения автобусов.

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