Топ-5 фильмов, которые заставят задуматься о безопасности интернета

Всемирная Паутина имеет свои недостатки. Она часто отвлекает людей от настоящей жизни и может быть даже опасна.

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Однажды дочь главного героя фильма https://www.ivi.ru/watch/209915 Дэвида бесследно исчезает. За дело берется лучший детектив, но Дэвид решает пойти дальше. Он взламывает ноутбук Марго и находит немало секретов.

Чат

Эмили, Джим, Ева и Мо – неблагополучные подростки-социопаты. Они не подозревают, что новый знакомый из чата Уильям — настоящий маньяк. Под видом помощи Джиму Уильям начинает смертельную игру…

(в случае, если нет возможности вставить плеер, его необходимо заменить на предложение со ссылкой. Предложение со ссылкой нужно размещать в том же абзаце, что и описание к фильму, а не начинать с новой строки:

“Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/109190/trailers можно посмотреть уже сейчас.”)

Убрать из друзей

Шестеро школьников непринужденно болтают по скайпу. К их беседе подключается пользователь, который представляется Лорой – девушкой, совершившей самоубийство из-за булинга. Неизвестный желает выяснить, кто стал причиной гибели девушки.

Смерть в Сети

Элизабет исследует поведение пользователей в социальных сетях. Она общается с разными людьми, но однажды становится свидетелем убийства. После этого жизнь героини кардинально меняется...

Открытые окна

Ник Чемберс неожиданно выигрывает ужин с любимой актрисой Джилл Годдард. Но ему звонит неизвестный человек и говорит об отмене встречи. Он предлагает Джиму тайно понаблюдать за звездой в ее номере. В чему приведет невинная шалость?

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