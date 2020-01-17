Новосибирский зоопарк показал фото детеныша орангутана

Новосибирский зоопарк им. Шило представил первые фотографии Джулии. Это детеныш орангутанов Бату и Мишель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Джулия родилась 15 сентября 2019 года. При рождении ее вес составил 1,37 кг, к сегодняшнему дню малышка набрала 3,5 кг. Зоопарк решил рассказать о ней после того, как миновал самый сложный и рискованный период в ее жизни.

«К сожалению, Мишель не стала кормить дочку, поэтому ее забрали на искусственное вскармливание. В первое время малышке требовалось практически круглосуточное внимание. Сотрудники зоопарка находились рядом с маленьким орангутаном и днем, и ночью. Сейчас интервалы между кормлениями увеличились, но круглосуточные дежурства по-прежнему необходимы. Детеныша кормят молочной смесью из бутылочки», - рассказали в пресс-службе учреждения.

Посетителям зоопарка Джулию пока не показывают. У Мишель это уже второй детеныш. Первого отправили его в Московский зоопарк.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»