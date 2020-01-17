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В Новосибирской области разрешат охоту на енотовидных собак

Главная Общество
Новосибирск
15:37 17 Января 2020
природа, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В министерстве природы Новосибирской области заявили об увеличении численности лося, рыси, соболя, американской норки и других видов охотничьих животных. Также в регионе впервые пересчитали енотовидных собак, поселившихся в лесах в 2017 году. 

«По итогам проведенного учета численность енотовидной собаки составила 434 особи, охота на нее будет разрешена в 2020 году. Кроме того, в 2019 году организованы учетные работы по определению численности некоторых видов животных, занесенных в Красную Книгу Новосибирской области», - заявили в обладминистрации. 

В регионе зафиксировали небывалый рост численности животных. Так, количество особей сибирской косули увеличилось на 0,8%, лося - на 4,3%, бурого медведя - на 9,1%,  соболя - на 38%, норки американской - на 200%. Этому способствовали несколько факторов: миграция животных, охранные мероприятия, искусственная подкормка некоторых зверей. 

Фото: nso.ru

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