В Новосибирской области разрешат охоту на енотовидных собак

В министерстве природы Новосибирской области заявили об увеличении численности лося, рыси, соболя, американской норки и других видов охотничьих животных. Также в регионе впервые пересчитали енотовидных собак, поселившихся в лесах в 2017 году.

«По итогам проведенного учета численность енотовидной собаки составила 434 особи, охота на нее будет разрешена в 2020 году. Кроме того, в 2019 году организованы учетные работы по определению численности некоторых видов животных, занесенных в Красную Книгу Новосибирской области», - заявили в обладминистрации.

В регионе зафиксировали небывалый рост численности животных. Так, количество особей сибирской косули увеличилось на 0,8%, лося - на 4,3%, бурого медведя - на 9,1%, соболя - на 38%, норки американской - на 200%. Этому способствовали несколько факторов: миграция животных, охранные мероприятия, искусственная подкормка некоторых зверей.

Фото: nso.ru