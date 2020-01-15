Президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию.Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.

"Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, цитирует главу государства РИА Новости.