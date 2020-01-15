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Владимир Путин предложил изменить Конституцию

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Новосибирск
17:02 15 Января 2020
путин, россияне
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Президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию.Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию. 

"Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, цитирует  главу государства РИА Новости. 

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