Летом в Новосибирске начнется строительство семи поликлиник

Летом 2020 года в Новосибирске начнут строить семь поликлиник по концессионному соглашению – это договор между региональным правительством и инвестиционно-строительным холдингом «ВИС». Об этом на заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ и тарифам сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Стороны будут возводить медучреждения на основе частно-государственного партнерства. Инвестиции в проект составят почти 9 млрд рублей, из них более 7 млрд рублей – вложения инвестора.

Семь поликлиник будут построены в Новосибирске в течение трех лет. После введения медучреждений в эксплуатацию, врачи смогут принимать до 6,5 тысяч пациентов в сутки, передает корреспондент Sibnovosti.ru.