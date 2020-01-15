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Летом в Новосибирске начнется строительство семи поликлиник

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Новосибирск
15:45 15 Января 2020
общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Летом 2020 года в Новосибирске начнут строить семь поликлиник по концессионному соглашению – это договор между региональным правительством и инвестиционно-строительным холдингом «ВИС». Об этом на заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ и тарифам сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Стороны будут возводить медучреждения на основе частно-государственного партнерства. Инвестиции в проект составят почти 9 млрд рублей, из них более 7 млрд рублей – вложения инвестора.

Семь поликлиник будут построены в Новосибирске в течение трех лет. После введения медучреждений в эксплуатацию, врачи смогут принимать до 6,5 тысяч пациентов в сутки, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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