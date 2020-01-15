Таежные птицы нашли пропитание в Новосибирске

Новосибирцы заметили на улицах города новых для них птиц. Как оказалось, это щуры, которые, как правило, не покидают тайгу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Это первая зима, когда в Новосибирске так много щуров, такими большими группами и по всему городу: от северо-восточных окраин до центра и южных окраин - везде наблюдаются щуры, обычно их по несколько - от одного до пяти, а в этом году они большими группами кормятся на рябинах», - приводит ТАСС комментарий научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Алексея Яновского.

Специалист связал массовый прилет щуров в Новосибирск с лесными пожарами, которые в прошлом году охватили миллионы гектаров тайги в Центральной и Восточной Сибири. Прежде всего, в Красноярском крае. Ранее щуры перелетали на север этого региона, но теперь, после пожаров, не смогли найти пропитание в привычных для себя местах.

Щуры относятся к семейству вьюрковых. Внешне похожи на привычных горожанам снегирей. Они кормятся ягодами рябины, а также семенами других деревьев, которые находят и в городах. По мнению Алексея Яновского, велика вероятность того, что щуры-мигранты вернутся обратно в Красноярский край.