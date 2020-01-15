Новосибирск подсветят для гостей

Власти Новосибирска одобрили концепцию архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города. Пока она касается только гостевых маршрутов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В концепцию вошли 61 жилое и общественное здание, 19 территорий, улиц, площадей, бульваров, три сквера (Театральный, Первомайский и Героев революции), а также 19 сооружений (например, Октябрьский мост). Они расположены вдоль маршрутов, по которым чаще всего передвигаются гости Новосибирска. Напомним, в 2022 году город примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команда, а в 2023-м – молодежный чемпионат мира по хоккею.

По данным пресс-центра мэрии, для светового оформления перечисленных объектов понадобится установить более 1,6 тыс. опор. При этом для каждой территории и магистрали будут применяться свои виды декоративных осветительных установок.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, теперь городские власти должны выбрать схему финансирования данного проекта.