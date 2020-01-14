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Лучшие документальные фильмы стран БРИКС покажут в Ченнаи при поддержке TV BRICS

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Новосибирск
16:54 14 Января 2020
жюри, фестиваль, кино, конкурс
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TV BRICS станет генеральным информационным партнером II Международного фестиваля короткометражных фильмов «PlayButton» в Индии, который пройдет в городе Ченнаи в марте 2020 года. Впервые на площадке мероприятия при поддержке Международной сети TV BRICS пройдут эксклюзивные показы документальных короткометражных фильмов, посвященных проблемам современного общества, режиссеров из Бразилии, России, Китая и ЮАР. Документальные киносмотры BRICS в Ченнаи продолжат серию таких показов: первый состоялся на XXX Открытом фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге в октябре 2019 года при поддержке TV BRICS. Тогда зрителям были представлены 4 телевизионных документальных фильма производства Китая, Бразилии и Индии. Демонстрация документального кино стран БРИКС на площадках крупных фестивалей разных стран мира предоставляет зрителям возможность расширить представление о современном документальном кино и развитии киноиндустрии стран БРИКС.

II Международный фестиваль короткометражных фильмов «PlayButton» проводится Индийско-российским союзом кинематографистов и Российским центром культуры и науки Россотрудничества в Ченнаи. Масштабный киносмотр организуется для поддержки молодых кинорежиссеров до 35 лет из Индии и открывает новые имена в индийском кинематографе. Фестиваль также призван расширить сотрудничество индийских и российских кинопроизводителей в области ко-продакшна и наладить обмен опытом между участниками киноиндустрии разных стран мира. Традиционно в программу культурного мероприятия входят короткометражные фильмы разных жанров: как художественные, так и документальные. Так, Первый Международный фестиваль короткометражных фильмов «PlayButton» презентовал зрителям более 180 фильмов. В 2020 году конкурсная программа будет представлена несколькими категориями: фильмы на тамильском языке, индийские фильмы на других языках, международный конкурс.

Подать заявку на Международный фестиваль короткометражных фильмов «PlayButton» можно до 30 января, заполнив анкету онлайн на сайте или на платформе FilmFreeway. В этом году, помимо жюри, оценивать конкурсные работы будут сами зрители с помощью онлайн-голосования на официальном сайте кинофестиваля или через мобильное приложение Playbutton Android App.

Лучшие фильмы фестиваля будут продемонстрированы в рамках живых показов, которые пройдут в Российском центре культуры и науки Россотрудничества в Ченнаи 12-13 марта. Тогда же будут подведены итоги киноконкурса.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

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