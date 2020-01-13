Купели на Бердском заливе в этом году не будет

Из-за тонкого люда МЧС отменяет крещенские купания в Бердском заливе. Купели не будут строить и в других районах Новосибирска, а также в Искитиме. На открытом воздухе окунуться в воду 19 января верующие смогут в Ложке, также места для омовений и забора воды организуют в новосибирских храмах.

«Лед слишком тонкий и непрочный для нахождения на нем большого количества людей. К тому же Крещение выпадает в этом году на воскресенье, и народу может собраться больше, чем в будние дни», - отметил инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов по итогам выезда на Бердский залив.

Добавим, что крещенскую купель в Бердске делали последние 17 лет. В этом году толщина люда на заливе всего 25 сантиметров. Для сравнения, 2019-м лед был в два раза толще, передает корреспондент Sibnovosti.ru.