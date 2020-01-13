Бывший Военный городок в Новосибирске ожидает комплексная реновация

Управлять процессом комплексной реновации территории бывшего Военного городка №17 в Новосибирске будет специальная комиссия регионального уровня. Она создана постановлением губернатора Андрея Травникова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Документ подписан 10 января 2020 года. За организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии будет отвечать региональное министерство культуры.

«Комиссия … имеет право … давать оценку эффективности работы областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области – ответственных исполнителей по плановым мероприятиям по реализации Концепции (комплексной реновации территории бывшего Военного городка №17 - Sibnovosti.ru)», - говорится, в частности, в документе.

В составе комиссии 11 человек. Ее возглавил первый вице-губернатор Юрий Петухов.

Военный городок располагался на 85 га в Октябрьском районе, его архитектурный комплекс включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В состав комплекса входит 31 кирпичное здание. Большинство из них построено в начале ХХ века. Как писали Sibnovosti.ru, в июне 2018 года на конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура» в Новосибирске архитекторы представили концепции развития территории бывшего Военного городка. Лучшим жюри признало проект Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). Он предполагал максимальное сохранение исторических зданий.