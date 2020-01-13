Учителям в РФ могут изменить систему оплаты труда, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра просвещения Ольгу Васильеву.

Так, она рассказала, что правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.

По ее словам, введение единой системы оплаты должно поменять существующую ситуацию и прописать базовые гарантии на федеральном уровне, чтобы регионы не принимали решения о распределении оклада и надбавок самостоятельно.

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