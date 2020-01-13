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В ЦБ рассказали о пенсионной схеме по завершении накопительной фазы

Главная Общество
Новосибирск
02:43 13 Января 2020
россия, пенсии, нацбанк
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В новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов, которого цитирует «Российская газета».  

В рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) выплаты начнутся либо через 30 лет после начала сбора накоплений, либо при достижении пенсионного возраста.

ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 года.

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