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Новосибирцы предлагают название для нового сквера

Главная Общество
Новосибирск
10:36 10 Января 2020
название, предложение, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска предложила горожанам выбрать название для будущего сквера. Он будет создан в Советском районе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Территория сквера в микрорайоне «Щ» ограничена ул. Демакова, Российской и Полевой. В декабре прошлого года состоялось обсуждение концепции его развития и комплексного благоустройства. Она должна быть полностью готова в этом году.

«За основу для доработки концепции сквера принят эскизный проект НГУАДИ как наиболее приближенный к ландшафтным принципам создания городской среды, характерным для Академгородка», - говорится в презентации проекта.

Предполагается, что территория сквера будет представлять коллекцию мини-ландшафтов. Варианты принимаются до 27 января. На муниципальном портале уже появились предложения назвать сквер именем Героя Советского Союза Александра Демакова, который, выполняя воинский долг, погиб в Афганистане в 1982 году.

Фото: концепция благоустройства сквера в микрорайоне «Щ»

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