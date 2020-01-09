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Житель Томска стал победителем международного фестиваля снежной скульптуры в Новосибирске

Главная Общество
Новосибирск
10:14 9 Января 2020
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Житель Томска Артур Шугуров стал победителем юбилейного ХХ международного фестиваля снежной скульптуры, который завершился в Новосибирске. В конкурсе участвовали 15 команд из России и стран СНГ, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сильнейшей жюри признало работу томича «Дед и внук. Мирное небо». Она посвящена победе в Великой Отечественной войне. Над композицией скульптор трудился четыре дня, ему потребовалось 20 тонн снега. 

«У нас должна была быть фигура по-другому, но рука у ветерана отвалилась. Сначала вообще было расстройство, но потом подумали, вызвали экскаватор и приделали большой снежный блок, чтобы руку сделать иначе. Казалось, что по времени не успеем, но успели», - рассказал Артур Шугуров в интервью ТАСС. 

Добавим, что Артур принимает участие в фестивале снежной скульптуры в 11 раз. Призовое место досталось ему дважды.

Фото: riatomsk.ru

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