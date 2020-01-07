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Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года

Главная Общество
Новосибирск
14:00 7 Января 2020
изобретение, регистрация, россия
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На первом месте, по мнению специалистов Роспатента, стоит средство для подавления вируса Эбола, это разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Его отличие от аналогов в низкой токсичности, сообщает корреспондент sibnovosti.ru ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В списке зарегистрированных Роспатентом - «зеленые» технологии. Крупнейшие компании сегодня ищут новые сырьевые источники для производства моторных топлив. То есть это возобновляемое сырье растительного и животного происхождения: масличные культуры, отходы пищевого производства и тому подобное. Разработка российских ученых позволяет получать биодизельное топливо с улучшенными низкотемпературными свойствами, его можно использовать и в чистом виде, и в смесях с нефтяными дизельными топливами в двигателях внутреннего сгорания.

В списке Роспатента средство, которое способно удалять из крови белковые комплексы, они вызывают развитие атеросклероза. Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Роспатент отметил, что в 2019 году разработаны важнейшие законопроекты сферы интеллектуальной собственности: поправки о выдаче патентов в электронном виде, о привлечении научных организаций к проведению патентного поиска, о возможности приобщения к материалам заявки 3D-моделей заявляемых объектов, который позволит создать реестр 3D-моделей для дополнительной защиты интересов заявителей и повышения качества экспертизы и релевантности патентного поиска.

Фото academcity.org

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