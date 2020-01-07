Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года

На первом месте, по мнению специалистов Роспатента, стоит средство для подавления вируса Эбола, это разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Его отличие от аналогов в низкой токсичности, сообщает корреспондент sibnovosti.ru ссылкой на пресс-службу Роспатента.

В списке зарегистрированных Роспатентом - «зеленые» технологии. Крупнейшие компании сегодня ищут новые сырьевые источники для производства моторных топлив. То есть это возобновляемое сырье растительного и животного происхождения: масличные культуры, отходы пищевого производства и тому подобное. Разработка российских ученых позволяет получать биодизельное топливо с улучшенными низкотемпературными свойствами, его можно использовать и в чистом виде, и в смесях с нефтяными дизельными топливами в двигателях внутреннего сгорания.

В списке Роспатента средство, которое способно удалять из крови белковые комплексы, они вызывают развитие атеросклероза. Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, Роспатент отметил, что в 2019 году разработаны важнейшие законопроекты сферы интеллектуальной собственности: поправки о выдаче патентов в электронном виде, о привлечении научных организаций к проведению патентного поиска, о возможности приобщения к материалам заявки 3D-моделей заявляемых объектов, который позволит создать реестр 3D-моделей для дополнительной защиты интересов заявителей и повышения качества экспертизы и релевантности патентного поиска.

Фото academcity.org