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Жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска и Хабаровск чаше других ругаются матом

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Новосибирск
20:07 3 Января 2020
восток, язык, общество, исследования, дальний, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности ненормативной лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек. Данные исследования опубликовала «Российская газета».

Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.

Чаще всего ненормативную лексику можно встретить: во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте.

Реже всего в ненормативной лексике прибегают резиденты Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Фото youtube.com

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