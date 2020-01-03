Жители Владивостока, Нижневартовска, Новосибирска и Хабаровск чаше других ругаются матом

Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности ненормативной лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек. Данные исследования опубликовала «Российская газета».
Выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов.
Чаще всего ненормативную лексику можно встретить: во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте.
Реже всего в ненормативной лексике прибегают резиденты Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.
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