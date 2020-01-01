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Какие перемены ждут россиян в Новом году

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Новосибирск
14:34 1 Января 2020
новинка, новый год, россияне, законодательство, авто, зарплата, пенсии
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новом году в России вступает в силу ряд законов.

С января 2020 года произойдет очередное плановое увеличение пенсионного возраста. В 2020 году россиянки уходят на пенсию в рамках реформы в 56 лет, а мужчины — в 61 год. Люди предпенсионного возраста не могут быть уволены. В противном случае работодатель получит штраф до 200 тыс. рублей.

С 1 января запланировано увеличение до 12,130 тысяч рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

В Новом году станет сложнее получить водительское удостоверение. До вступления в силу новых правил, чтобы сдать экзамен и получить права, нужно было ответить на 20 теоретических вопросов, не допустив более 2 ошибок.

С начала 2020 года повысится транспортный налог, который зависит от года выпуска машины, ее цены и пр.

С Нового года снизится и порог на беспошлинные покупки в зарубежных интернет-магазинах. Теперь без пошлин россиянам можно будет совершать покупки на сумму до €200.

С нового года в России вырастут цены на крепкие алкогольные напитки.

Фото ok.ru

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