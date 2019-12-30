Западной Сибири пообещали теплое начало 2020 года

Температура в первые дни нового года в Западной Сибири будет выше нормы. О прогнозе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Погода будет нас радовать в новогоднюю ночь и следующие 10 дней. Сильных морозов на юге Западной Сибири мы не ожидаем… Погоду в Сибири сейчас определяет циклон. Он выходит со стороны северного Казахстана с большим влагозапасом», - рассказала ТАСС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По ее данным, превышение температурной нормы в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае, составит от одного до шести градусов. Например, в Новосибирске ожидается превышение нормы на 3-5 градусов. 2 января температура в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях поднимется до нуля, на Алтае ожидается оттепель вплоть до положительных значений.

До последнего времени Западная Сибирь находилась под влиянием антициклона, из-за которого температуры опускались местами до минус 40 градусов. Однако он очень быстро сместился в Восточную Сибирь.