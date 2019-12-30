Львам и тиграм Новосибирского зоопарка расширили жилплощадь

В Новосибирском зоопарке завершилась реконструкция вольеров для львов и тигров. Она шла почти весь год, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате реконструкции вольеры стали больше в два раза. Так, площадь вольер для амурских тигров составляет 950 кв. м, для львов - 680 кв. м. Хищники уже заселились в обновленное жилье. У тигров, в частности, появился небольшой водоем.

«Для нашего льва Сэма новоселье совпало еще и со знакомством с новой львицей. Молодую самку доставили в Новосибирск из Ленинградского зоопарка. Первое время после прибытия она находилась в закрытом помещении – привыкала к новому месту, новым людям, голосам и запахам. Сейчас она знакомится с нашим Сэмом. Новосибирский зоопарк надеется на создание новой крепкой львиной семьи», - говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»