В Новосибирской области создаются центры для борьбы с раком

В Новосибирской области до 2024 года будет создано 16 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Они откроются в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Центр амбулаторной онкологической помощи – это самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др. Все организовано с главной целью – как можно быстрее выявить у пациента заболевания, на ранней стадии, и начать лечение», - рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По данным министра, в 2019 году открываются четыре ЦАОПа, в 2020-м – еще три.

«В рамках проекта «Здравоохранение» разработано семь региональных проектов, которые уже согласованы минздравом РФ. Один из самых значимых – «Борьба с онкологическими заболеваниями». Основной целью является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 14,8%», - заявлял Константин Хальзов год назад.

В середине декабря этого года в Новосибирске официально открылся центр ядерной медицины «Медицинского института им. Березина». Здесь смогут проходить диагностику до 7-8 тыс. человек ежегодно.

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