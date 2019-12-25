В Новосибирске оборудуют «умный» пешеходный переход с системой распознавания человека

На ул. Максима Горького в Новосибирске появится инновационный пешеходный переход. Его оснастят системой распознавания человека. Благодаря этой функции при приближении пешехода к нерегулируемой зебре будет включаться автоматическая подсветка. Это сделает переход через дорогу более комфортным и безопасным, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Кроме того, система позволяет экономить электроэнергию, так свет не будет гореть впустую.

Городские власти отмечают, что инновационный пешеходный переход - часть интеллектуальной транспортной системы, которая сейчас находится в разработке. Пока «умный» переход будет работать в тестовом режиме. Если новинка окажется эффективной, такие переходы могут появиться и в других районах города.

