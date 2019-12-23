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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать новогоднюю елку

Главная Общество
Новосибирск
14:17 23 Декабря 2019
новый год, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации относительно того, как не прогадать с выбором новогодней елки.

Так, в ведомстве отметили, что покупать «живые» елки следует в 20 числах декабря на официальных базарах.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, остановить выбор стоит на дереве с ровным и толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими, а иголки - не сыпаться.

При выборе искусственных елок стоит обратить внимание на прочность веток и хвоинок. Особое внимание стоит уделить запаху, который не должен быть  химическим.

Фото ok.ru

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