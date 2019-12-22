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В ПФР рассказали, как индексируют пенсии неработающих пенсионеров

Главная Общество
Новосибирск
16:35 22 Декабря 2019
россияне, пенсии
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, как индексируют пенсии неработающих пенсионеров.

В интервью «Российской газете» он отметил, что после увольнения число накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость.

Так, в 2020 году она составит 93 рубля. После этого к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В следующем году ее размер будет равен 5686,25 рубля.

«Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», - пояснил Дроздов.

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.

Фото yandex.ru

 

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