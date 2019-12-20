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В Новосибирске подорожает проезд в электричках

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Новосибирск
17:48 20 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Департамент по тарифам Новосибирской области утвердил повышение стоимости проезда в электричках. Новые расценки начнут действовать с 1 января 2020 года.

Так, в поездах, следующих на расстояние менее 5 км, тарифы вырастут на два рубля до 24 рублей за поездку. При этом цены не изменятся в поездах, следующих на расстояния от 6 до 45 км от города.

В электричках, которые везут пассажиров на расстояние от 45 до 55 км до станции Коченево, цены вырастут с 70 до 73 рублей.

На направлениях до Искитима и Мошково тариф повысится с 79 до 83 рублей.

В поездах, следующих на расстояния от 66 до 75 км от Новосибирска, цены вырастут на 4 рубля - до 87 рублей.

В десятой зоне цена повысится с 93 до 97 рублей. Билет на электричку Новосибирск-Черепаново подорожает до 105 рублей, до Тогучина – со 103 до 108 рублей. На самых протяженных маршрутах тарифы повысят на 7 рублей.

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