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Новосибирским экстравертам и интровертам предложили разные новогодние площадки

Главная Общество
Новосибирск
17:33 20 Декабря 2019
новый год, лед, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в 19:00 откроется ледовый городок в Театральном сквере Новосибирска. В этом году мэрия решила создать здесь «тихую» праздничную зону, а для любителей активного веселья отвели Михайловскую набережную, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Театральном сквере у НОВАТа с ледовым городком и главной городской елкой будет звучать музыка Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». По данным пресс-центра мэрии, в новогоднюю ночь здесь запустят всего несколько фейерверков, чтобы не нарушать покой горожан, живущих поблизости.

«Это пространство предназначено для эстетического удовольствия, созерцания», - пояснила вице-мэр Анна Терешкова.

Зато на Михайловской набережной прогремит салют. Здесь будут работать аттракционы, горки, большой каток с музыкальным сопровождением.

В свою очередь, в Первомайском сквере 4 января стартует Сибирский фестиваль снежной скульптуры, посвященный Году памяти и славы. В нем примут участие 15 команд из российских городов от Москвы и Сочи до Горно-Алтайска и Хабаровска, а также мастера из Казахстана и Киргизии.

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