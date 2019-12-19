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Президент РФ пообещал помочь алтайской школе

Главная Общество
Новосибирск
20:49 19 Декабря 2019
путин, язык, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский президент Владимир Путин пообещал помочь со строительством здания для школы в Горно-Алтайске. Она важна для сохранения алтайского языка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С просьбой о строительстве нового здания для школы к Владимиру Путину обратились в ходе большой пресс-конференции.

«Школа построена 30 лет назад, но находится в арендованном здании. Обещают постоянно, что построят собственное здание, но до сих пор не построили. Я меня вопрос-просьба: помогите, пожалуйста, со строительство алтайской школы», - сказала журналистка из Республики Алтай.  

«Обещаю, мы это сделаем», - отреагировал на просьбу о поддержке Владимир Путин, отметив важность сохранения национальных языков.

Средняя общеобразовательная школа №7 в Горно-Алтайске работает с начала 90-х годов. На сайте образовательного учреждения говорится, что она была открыта «для обучения детей коренной национальности родному языку, литературе, культуре и традициям».

Фото: сайт президента России

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