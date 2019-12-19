Владимир Путин о здравоохранении: надо избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ликвидировать «несправедливую» дифференциацию в оплате труда специалистов в сфере здравоохранения. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Большая пресс-конференция проходит сегодня. Вопрос о состоянии дел в здравоохранении задал корреспондент «Ура.Ру».

«Надо избавиться от несправедливой дифференциации в зарплатах, изменить базовую ставку постоянного оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях. Если все это привести в порядок, то что-то может измениться, но и этого недостаточно. Необходимо вместе с ростом экономики увеличивать рост зарплат», - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, на реформу первичного звена здравоохранения решено выделить дополнительно 550 млрд руб. Предполагается, в частности, привести в нормативное состояние или построить 10 тыс. учреждений.

Фото: «Первый канал»