На опасных участках новосибирских трассах нанесут вибрирующую разметку

В новом сезоне дорожники в Новосибирской области намерены применить новую разметку на трассах. На участках магистралей с высокой аварийностью появится специальная вибрирующая разметка – большое количество объемных линий. Ее предлагают наносить в местах, где запрещен обгон или есть вероятность съехать в кювет, в случае нарушения правил дорожного движения.

При наезде на такую разметку водитель будет слышать характерный шум и чувствовать вибрацию. Главная цель покрытия – акцентировать внимание водителя на дорожной ситуации.

«Такая разметка наносится в целях обеспечения более высоких значений коэффициента световозвращения, а также возникновения вибрационного (шумового) эффекта при наезде колеса транспортного средства на линии дорожной разметки», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Профильную разметку в следующем году планируют нанести на 42,8 километрах дорог.