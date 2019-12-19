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На опасных участках новосибирских трассах нанесут вибрирующую разметку

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Новосибирск
17:10 19 Декабря 2019
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В новом сезоне дорожники в Новосибирской области намерены применить новую разметку на трассах. На участках магистралей с высокой аварийностью появится специальная вибрирующая разметка – большое количество объемных линий. Ее предлагают наносить в местах, где запрещен обгон или есть вероятность съехать в кювет, в случае нарушения правил дорожного движения.

При наезде на такую разметку водитель будет слышать характерный шум и чувствовать вибрацию. Главная цель покрытия – акцентировать внимание водителя на дорожной ситуации.

«Такая разметка наносится в целях обеспечения более высоких значений коэффициента световозвращения, а также возникновения вибрационного (шумового) эффекта при наезде колеса транспортного средства на линии дорожной разметки», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Профильную разметку в следующем году планируют нанести на 42,8 километрах дорог.

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